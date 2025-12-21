「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）ペアのフリーが行われ、長岡柚奈（２０）、森口澄士（２３）組＝木下アカデミー＝がともに自己ベストを大幅に上回るフリー１４２・３９点、合計２１５・３０点で２年ぶり２度目の優勝を飾った。ＩＳＵ非公認大会のため参考記録ながら今季世界５位相当、３月の世界選手権では銅メダル相当の好スコア。ペアは五輪出場枠が２枠あり、ミラノ五輪代表入りが確実と