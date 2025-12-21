◇第77回朝日杯フューチュリティステークス（2025年12月21日阪神競馬場）切れ味自慢がずらりそろったG1「朝日杯フューチュリティS」は21日に阪神競馬場で行われ、単勝2番人気のカヴァレリッツォがG1初制覇を飾った。2着は逃げた5番人気のダイヤモンドノット。1番人気に推されたアドマイヤクワッズは3着だった。配当金は単勝8番で2番人気の360円、馬連は8―10で1390円、馬単は8―10で2280円、3連単は8―10―12で20番人気の7