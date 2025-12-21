16日（火）、SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、RAWLAW BY VOREASにて福袋を販売することをクラブ公式サイトで発表した。 RAWLAW BY VOREASは、ヴォレアスと同じく株式会社VOREASが運営するオーガニック食材を中心としたカフェキッチンで、2023年4月1日にオープンした。 今回の福袋は人気のアカシア蜂蜜を中心とした蜂蜜製品が詰まったものとなっており、予約は公式インスタグラムのD