12月20日までに、歌手の華原朋美がInstagramを更新。新たなアーティスト写真を公開し、話題となっている。華原は、《新しいアー写撮影しました》と報告し、写真をアップ。肩やデコルテが露出する柔らかいレースのドレスを着用し、微笑むソロショットを披露した。さらに《9月9日のために頑張ったパーソナルトレーニングも少し休憩して美味しいご飯を食べてベスト体重に戻しました》とつづり、9月9日のデビュー30周年記念ライ