アメリカ・コロラド州で自宅の敷地を歩き回るクマに住民が驚き、当局が出動する事態となった。一方、ニュージーランドでは、飲食店に迷い込んだアザラシの赤ちゃんに客が騒然としていた。いずれも人身被害はなく、動物は安全にもとの環境へ戻された。庭に現れた巨大な“侵入者”アメリカ・コロラド州で10日、男の子が目にしたのは、我が物顔で庭を歩く大きなクマの姿だ。予想外の“侵入者”に地元当局が駆けつけていた。軒下に隠れ