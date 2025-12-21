来客用の布団を手放し、収納や管理がラクになった事例を紹介します。ESSEフレンズエディターで整理収納アドバイザーの大森智美さんのケースです。ここでは、来客用の布団を手放すことにしたきっかけや、代わりに取り入れた「レンタル布団サービス」のメリットなどについて語ります。収納スペース確保のため「来客用布団」を手放すことにかつては、わが家ももっていた来客用の布団。子どもたちが小さかった頃は、来客時だけでなく、