クリスマスパーティに欠かせないメニューといえばチキン。「手づくりはむずかしそう…」と思われがちですが、カルディコーヒーファームの商品を使えば、簡単においしくつくれちゃうんです！今回は、料理家のほりえさちこさんに「あの名店風チキン」と「クリスマスツリーパスタ」のレシピを教えてもらいました。クリスマスパーティの主役！食感も楽しい「フライドチキン」“クリスマスといえば”の味を手軽に再現！ザクザク食感