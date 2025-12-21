Photo:aica こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。布団は軽ければ軽いほうがいい。そう思っている方に今回おすすめしたいのは、あえて重みで体を包み込む重力ブランケット「洗えるウェイトブランケット」です。重い布団が快適なの？と最初は半信半疑だったものの、使い始めて数日でその印象は一変しました。想像以上に重かったけど、かけると感じなくなる