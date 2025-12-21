女優・川上麻衣子さんの暮らしのエッセー。一般社団法人「ねこと今日」の理事長を務め、愛猫家としても知られる川上さんが、猫のこと、50代の暮らしのこと、食のこと、出生地であるスウェーデンのことなどを写真と文章でつづります。今回は、95歳・父の入院や向き合う時間を通し気づいた、60代からの人生について語ります。【写真】川上麻衣子さん数年前の家族写真、若かりし頃の父尾崎豊の歌に圧倒された20代。50代で知った眠れな