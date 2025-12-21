ACMデジタルライブラリは、Association for Computing Machinery(ACM、計算機協会)のデータベースで、コンピューティングと情報技術に関する論文と書誌文献を収録しています。ACMデジタルライブラリでは多くの論文が有料の購読制で提供されていましたが、2026年1月1日から完全オープンアクセスへ移行する方針が打ち出されています。Open Accesshttps://dl.acm.org/openaccessACMデジタルライブラリは個人ではなく機関向け購読が前