◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」男子ゴルフの谷口徹が第一線を退くことを決めた。１１月のカシオワールドオープン２日目。谷口は１８番グリーンで選手ら５０人に出迎えられた。情に厚い喜怒哀楽の塊のような人だった。ホールアウト後の取材も涙、涙。その様子を当日、記事にした。翌日の続編に触れたい。決勝ラウンドが行われていた土曜日。クラブハウスで昼食中の谷口を見つけた。会釈すると、こちらまで足を運んでくれ