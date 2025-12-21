冬の京都市・都大路を駆け抜ける全国高校駅伝が21日に行われ、女子は長野県代表の長野東が2年連続3回目の優勝を決めました。マラソンの半分の距離を5人でつなぐ女子。19年連続19回目の出場となる長野県代表の長野東は、1区で2年の川上南海が懸命な走りを見せトップでたすきをつなぎます。続く2区では3年でキャプテンの田畑陽菜がトップを守ります。3区では3年でエースの真柴愛里が区間新記録となる9分6秒のタイムで後続との