今季まで巨人の２軍監督を務め、来季から２軍公式戦に参加しているオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」に就任する桑田真澄氏が２１日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた「デジタル野球教室」のスペシャルコーチを務めた。硬式野球クラブに所属する中学生で、抽選から選ばれた３０人に対して「ラプソード」や「トラックマン」などＮＰＢ球団も使用する計測機器を活用しながら、助言を送った。