◆バレーボール▽全日本選手権（天皇杯・皇后杯）最終日大阪Ｍ３―２（２６―２４、１６―２５、３３―３１、２４―２６、１７―１５）ＮＥＣ川崎（２１日、京王アリーナ東京）女子決勝で大同生命ＳＶリーグ首位のＮＥＣ川崎が、昨季リーグ女王で今季４位の大阪Ｍに対し、約３時間にも及ぶフルセットの死闘の末に競り負けた。敗戦後、エース・佐藤淑乃はベンチに戻ると、膝から崩れ、大粒の涙があふれた。「フルセットま