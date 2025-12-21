俳優の川島海荷さんが、自身のインスタグラムを更新。自身の体調について綴りました。 【写真を見る】【 川島海荷 】 「アナフィラキシーの心配コメントや友達からも連絡きて…」ＳＮＳに綴る「今は無事ピンピンしてます」２ヶ月前「顔がボコボコに腫れあがって」救急搬送先日出演したバラエティ番組で、川島海荷さんは、「２ヶ月前にプロテイン飲んだら、アナフィラキシーショック。飲んだ２０分後ぐらいに、目がかゆ