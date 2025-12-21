21日午後3時51分ごろ、鹿児島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は奄美大島近海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、鹿児島県の伊仙町です。【各地の震度詳細】■震度2□鹿児島県伊仙町■震度1□鹿児島県天城町気象庁の発表に基づき、地域ごとに