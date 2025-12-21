大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月23日記事は取材時の状況）＊＊＊サービスを受ける顧客から従業員に対して向けられる理不尽な言いがかりを指す「カスタマー・ハラスメント（カスハラ）」という言葉が、近年広く知られるようになってきた。老若男女を問わず誰もが日々利