◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）ペアフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組が国際スケート連盟非公認ながら自己ベストの１４２・３９点、合計も自己新の２１５・３０点で２年ぶりの優勝を果たした。１８日の公式練習のスロージャンプで長岡が転倒。右膝を負傷するアクシデントがあったが