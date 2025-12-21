全国高校駅伝が京都市内で行われ、男子は学法石川（福島）が一区からゴールまで先頭をキープし、大会新記録を更新。初優勝に輝きました。注目は1区。各校のエースが集うハイレベルな争いとなりました。ハイペースでレースが進む中、学法石川の増子陽太選手が28分20秒をマークし、区間賞を獲得。昨年記録された鈴木琉胤選手（現早稲田大学1年）の28分43秒の日本選手記録を上回りました。さらに2位の西脇工（兵庫）の新妻遼己選手は2