俳優の城田優（39）が21日、X（旧ツイッター）を更新。「嫁」と呼ぶ俳優・歌手の加藤和樹（41）の結婚を祝福した。『ミュージカルテニスの王子様』や『ファントム』などの舞台で共演してきた2人の親交は深く、城田は加藤のことを「嫁」と呼んでいる。そんな加藤が舞台女優の松田未莉亜（33）との結婚を発表した翌日、城田は、「私事ではございますが、周知の事実として認識されておりました私の嫁こと加藤和樹さんが、この度ご結