東都大学リーグの中大は２１日、東京・八王子市のグラウンドで年末の取材対応を行った。今年は、岩城颯空投手（西武２位）、繁永晟内野手（楽天３位）、皆川岳飛外野手（巨人４位）と３人のドラフト指名選手を出したものの、春秋ともリーグ４位。新主将の安田淳平外野手（３年＝聖光学院）は「頼もしい４年生が抜けた。さらに一人一人の力を結束しないと、優勝は見えてこない」と団結する思いの重要性を強調した。個人として