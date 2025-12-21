◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）2組が出場したペアフリーではSP2位の“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が142・39点を出し、合計215・30点で2年ぶり2度目の優勝を飾った。来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表初選出が確実となった。籠谷歩未、本田ルーカス剛史組（木下アカデミー）がフリー85・14点、合計133・47点で2位。昨季世界選手権優勝の