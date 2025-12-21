12月21日、阪神11Rで行われた第77回朝日杯フューチュリティステークス（2歳オープン・牡牝・G1・芝1600m・1着賞金＝7000万円）は、C.デムーロ騎乗の2番人気、カヴァレリッツォ（牡2・栗東・吉岡辰弥）が勝利した。3/4馬身差の2着に5番人気のダイヤモンドノット（牡2・栗東・福永祐一）、3着に1番人気のアドマイヤクワッズ（牡2・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは1:33.2（重）。【京王杯2歳S】ルメール騎乗 ダイヤモンドノ