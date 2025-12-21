俳優の渡辺謙さん（６６）がオーナーを務める宮城県気仙沼市のカフェ「Ｋ―ｐｏｒｔ」が２１日、閉店する。東日本大震災の津波で傷ついた港町で１２年あまり、復興への歩みを見守り、地域ににぎわいを生んできた。「気仙沼のため、三陸のために何かしたいとの思いで始めた。大事なご縁を切らすつもりはない」と渡辺さん。今後も新たな形でつながり続けていくという。２０日は午前１０時の開店前から来店客が長い列をつくった。