3人組バンド、Mrs．GERRN APPLEの大森元貴（29）若井滉斗（29）藤澤涼架（32）が、20日放送の日本テレビ系「アナザースカイ1時間スペシャル」（土曜午後11時）に出演。バンド名を決めた場所を明かした。ドイツを訪れた3人は、フランクフルトの家庭料理店でランチ。若井が「懐かしい感じもしてるんだよね今。この感じが」と話した。すると大森が「分かる、分かる。ミセスの名前をつけたのも東京のファミレスの中で、Mrs．GERRN AP