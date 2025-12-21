一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ホテルの予約被害に遭ったと明かした。ストーリーズを更新。立憲民主党の議員が、自身の名前を勝手に使われ、複数のホテルを予約されていた被害を伝える記事を引用。すべてが当日で、予約キャンセル料が100％かかる悪質な嫌がらせだった。渡邊は「私も今月同じことをされて、大変でした」とコメ