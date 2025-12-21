サッカー・アルビレックス新潟は21日、舩木翔選手(27)と来シーズンの契約更新に合意したと発表しました。舩木選手は2025シーズン途中にC大阪から加入。リーグ戦6試合に出場しました。以下、舩木選手のコメント「来季アルビレックス新潟で闘うことを決めました。今シーズンはチームとしても、個人としても、不甲斐ない結果になりました。夏に呼んでいただき、たくさんの応援は届いてましたが、