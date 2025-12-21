歌手の華原朋美さん（51）が20日までにインスタグラムを更新し、近影を披露しました。新しいアー写（アーティスト写真）を公開し、自身の"ベスト体重"について語った華原さんがネット上で話題となっています。【写真】美しい…華原朋美さんの新しいアー写華原さんは、「新しいアー写撮影しました」と報告し、写真をアップ。黒色のオフショルダードレスをまとった姿で微笑む姿には、淑やかな美しさが見えます。また、2025年9月9日に