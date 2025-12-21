京都・都大路で行われた全国高校駅伝。男子の山形県代表、酒田南は36位でした。1区で後藤颯星が９位でタスキをつなぐ素晴らしい走りを見せます。その後、２区、３区と１０番台で推移しますが、４区以降徐々に順位が下がり、最終的に36位でのフィニッシュとなりました。