新潟県糸魚川市の国道で、普通乗用車が道路外の畑に転落し、エンジンルーム付近から火が出る事故がありました。運転手は手の甲をやけどするなどの軽傷を負いましたが、命に別条はありません。事故があったのは、糸魚川市百川の国道8号線です。12月16日午後10時前、道路を走行中の普通乗用車が、道路脇に設置されたフェンスなどを突き破り、約2m下の畑に転がり落ちた後、エンジン付近から出火しました。火は約30分後に消し止