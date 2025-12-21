テレビアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonが2026年に放送されることが21日、千葉・幕張メッセで開催された『ジェンプフェスタ2026』の「ジャンプスタジオ」ステージにて発表され、あわせてティザーPVとティザービジュアルが解禁された。新シリーズの映像は初公開となる。【動画】映像初公開！『ブラッククローバー』第2期ティザーPV初公開となった映像は、右腕に悪魔の力が現れ反魔法を剣に込めて戦う「アスタ」が反魔法