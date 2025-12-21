フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権最終日は21日、東京・国立代々木競技場で行われ、代表1枠のアイスダンスは吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）がリズムダンス（RD）に続いてフリーも1位の合計172.29点で2連覇し、団体要員での五輪初出場を確実にした。ともに今季結成の櫛田育良（木下アカデミー）島田高志郎（木下グループ）組は2位、紀平梨花（トヨタ自動車）西山真