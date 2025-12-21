阪神１２Ｒ・六甲アイランドステークス・馬トク激走馬＝タイセイカレント一時は、２ケタ着順が続き、スランプ気味だったが、近走３、２、１着と復調。末脚が安定してきた。特に前走は後方から上がり最速での差し切り劇。入線後、横山武史騎手が喜ぶ姿が印象的だった。前走後は１２月６日に外厩・ノーザンファームしがらきから帰厩。Ｗコース、坂路で調教３本を重ね、活気ある走りでアピールした。２歳時にはサウジアラビアロ