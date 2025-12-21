女性の頭などを金づちで殴り、頭を切るけがをさせた疑いで鹿屋市の中国人の会社役員の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、鹿児島県鹿屋市に住む中国籍の会社役員の男(52)です。 県警によりますと、男は20日午後4時半前、県内の屋内で面識のある50代の女性の頭や腕を金づちで複数回殴り、1週間のけがをさせた疑いがもたれています。 被害関係者からの110番通報で発覚しました。 警察の調べに対し、男は「ハン