MISIA MISIAが19日、BLUE NOTE TOKYOで一夜限りのプレミアムなライヴ『MISIA HOLY NIGHT @BLUE NOTE TOKYO』を開催した。【写真】MISIA、BLUE NOTE TOKYOライブの模様 MISIAがBLUE NOTE TOKYOで公演を行うのは、2020年に開催した「MISIA So Special Christmas」以来、約5年ぶりとなる。 今回の公演は、世界を舞台に活躍するトランペッター、黒田卓也率いる豪華バンドメンバーの演奏とMISIAのボーカルを間近に感じな