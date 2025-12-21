２０日、拉魯湿地の上を飛ぶインドガン。（ラサ＝新華社記者／晋美多吉）【新華社ラサ12月21日】中国西蔵自治区ラサ市にある拉魯湿地が20日、世界記録認定機関（WRCA）から「世界で最も標高の高い都市型自然湿地」に認定された。同湿地は平均標高が3645メートル、面積12.2平方キロで「ラサの肺」と呼ばれている。２０日、拉魯湿地で羽を休めるインドガン。（ラサ＝新華社記者／晋美多吉）２０日、「世界で最も標高の高い都市型自