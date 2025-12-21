漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の敗者復活戦が21日、東京・六本木の「EXTheaterROPPONGI」で行われ、ネタで登場した「徳永英明」がSNSのトレンドワードに上がった。Aブロック1番手で登場したのが、結成5年目のミカボ。土屋翼が山田裕磨に、徳永英明にまつわる○×クイズを出すも、公私にわたり徳永をいじりまくる内容で、爆笑をさらった。司会の陣内智則は「凄い内容やったな、一発目から」と問いかけると、