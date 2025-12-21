俳優の加藤和樹さん（41）が、劇団四季所属俳優の松田未莉亜さんと結婚したことを、自身の公式サイトで発表しました。公式サイトには、「ご報告」と題し「私事ではございますが、この度、舞台女優の松田未莉亜さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。続けて「日頃よりお世話になっているたくさんの方々、応援してくださっている皆さまに支えられてこれまで歩んでくることができました。まだまだ未熟な私達