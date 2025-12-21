ツエーゲン金沢は21日、辻田真輝監督(41)が来季もトップチームの指揮をとることが決定したと発表した。辻田監督はこれまで金沢U-18監督やトップチームコーチなどを歴任し、2024年から強化部長を担当。今年6月、伊藤彰前監督の後任として指揮官に就任した。チームは今季J3リーグ戦で6位。J2昇格プレーオフ準決勝で惜しくも敗退となった。辻田監督はクラブ公式サイトを通じて「ツエーゲン金沢を支えていただいている全ての皆