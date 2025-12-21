FC東京は21日、MF北原槙(16)、DF土肥幹太(21)、GK小林将天(20)、MF常盤亨太(23)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」期間の契約更新に合意したと発表した。FC東京は今季J1で11位。リーグ戦での成績は北原が7試合出場、土肥が21試合出場、小林が0試合出場、常盤が7試合出場となっている。以下、4選手のクラブ発表コメント■北原槙「2026シーズンも東京でプレーさせていただくことになりました。2025シーズンは