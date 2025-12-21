アルビレックス新潟は21日、DF舩木翔(27)と来シーズンの契約更新に合意したと発表した。舩木はこれまでセレッソ大阪、ジュビロ磐田、SC相模原でプレーし、今年7月にC大阪から完全移籍で新潟へ。加入後のJ1リーグ戦で6試合に出場した。契約更新に際し、クラブ公式サイト上で「来季アルビレックス新潟で闘うことを決めました」とコメント。続けてJ2降格となったシーズンを振り返っている。「今シーズンはチームとしても、個人