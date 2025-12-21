2014年、69年ぶりに日本でもデング熱の感染例が報告されました。近年日本国内での感染者はいませんでしたが、全世界でみると毎年1億人もの人が感染しています。 2020年にも再び感染例が報告されています。日本ではそこまで感染は広がっていませんが、いつまた流行するか分かりません。 今回はデング熱の感染経路と症状について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「デング熱」と