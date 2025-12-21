サクラメント・キングス vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2025年12月21日（日）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 93 - 98 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのサクラメント・キングス対ポートランド・トレイルブレイザーズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォータ&