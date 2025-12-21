ロサンゼルス・クリッパーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2025年12月21日（日）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 103 - 88 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ロサンゼルス・レイカーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・ク