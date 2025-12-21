【その他の画像・動画等を元記事で観る】 はしメロのキャリア初となる1stフルアルバム『aero』が2026年2月25日に発売されることが発表された。CDの収録楽曲数は、CDが収録できる分数の限界に挑戦した全26曲になる。 ■『aero』は、はしメロの今までのキャリア全ての楽曲を真空パック！ アルバムタイトルである『aero』は今現在のはしメロのモードを真空パックしたアルバムというコンセプト。収録楽曲もはしメロの今までの