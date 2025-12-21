お笑いコンビ「モグライダー」の芝大輔（42）が21日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。初詣の“おさい銭事情”を明かした。芝は「初詣の時だけはおさい銭、1万円入れる。この何年間ですけど…」と告白。共演者からは「お〜」「いくね〜」と驚きの声が上がった。その理由について「一回聞いたことあるのが、おさい銭ってその時の自分が“ギリギリ出せるかな…？”ぐらいの額が一番いいって