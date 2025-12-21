「日本列島を、強く豊かに」新ポスター発表手のひらを上に向け､ポーズを決めた高市総理。自民党が発表した新ポスターです。【写真で見る】高市総理海外メディアはどう見ている？自民党 鈴木貴子 広報本部長「キャッチコピーは『日本列島を、強く豊かに』です。まさに早苗スマイルと総裁の手の動きであらわさせて頂きました」その高市総理が初めて臨んだ臨時国会が12月17日、閉幕。「高市カラーは出せたか」の質問に...高市早苗