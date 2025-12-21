楽天・浅村栄斗内野手（35）、ヤクルト・中村悠平捕手（35）が、杉谷拳士氏（34）のYouTube「熱スギヤch」に出演。1995年組が高校時代のライバル話で盛り上がった。高校時代からプロ注目選手だった3人だが、評価は微妙に違っていた。中村は「C」評価が夏の大会前に「B」に上がって喜んだという。杉谷氏は「B」だったが、関東には東海大相模に「バケモン」がいたので影が薄かったと振り返った。そのバケモンこそ東海大相模