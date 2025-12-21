「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、男子＝７区間）学法石川が１区から一度もトップを譲らす初優勝を果たした。２３年・佐久長聖がマークした２時間１分ジャストの大会記録を２４秒塗り替える２時間０分３６秒の快勝劇だ。松田監督が「度胸がいいのでアンカーに起用した。期待通りの走りをしてくれた」と語った１年生の美沢央佑。しっかりとトップとの差を守り切り、初優勝のゴールテープを切った。優