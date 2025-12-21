MUCC×Waive×Psycho le Cémuといった3バンド集結によるトークイベント＜MUD FRIENDS TALK＞が12月26日、渋谷PLEASURE PLEASUREにて昼夜2公演で開催される。同トークイベントの配信が決定したほか、先ごろ配信された『MUD FRIENDS 2000〜2025 開催直前SP特番』のアンコール放送が12月24日より実施されることも発表となった。＜MUD FRIENDS TALK＞は、Waive解散に向けた近況や11月13日開催の＜MUD FRIENDS 2000〜2025＞振